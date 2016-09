100.000 flyktninger har returnert fra Pakistan til Afghanistan

Tallet er det høyeste siden Talibans fall i 2002. Flesteparten av flyktningene krysset grensen i juli og august, ifølge UNHCR-talsmann Qaisar Khan Afridi. I de seks månedene før dette kom bare 7.000 flyktninger tilbake over grensen.

Pakistanske tjenestemenn sier at økningen kommer som følge av at myndighetene har varslet strengere grensekontroll.

UNHCR peker imidlertid også på andre forhold som kan ha ført til at flere vender hjem, deriblant økende bekymring for framtiden og for sikkerheten i Pakistan.

Det er om lag 1,5 millioner registrerte afghanske flyktninger i Pakistan, og minst like mange uregistrerte. (©NTB)