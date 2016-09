1,8 millioner muslimer samlet seg på Arafat-fjellet

I stekende varme hyllet de hvitkledde pilegrimene Allah på den 70 meter høye toppen, som så nærmest snødekket ut der den ligger ute i ørkenen, om lag 15 kilometer fra Mekka i Saudi-Arabia.

Den årlige pilegrimsvandringen hajj er en av islams fem søyler, som alle muslimer som er i stand til det må gjennomføre minst én gang.

Da solen gikk ned ventet busser på den enorme folkemengden, som satte kursen for Muzdalifah der et nytt rituale ventet. Der skal de samle 49 småsteiner, som skal brukes under steiningen av djevelen i Mina de kommende dagene.

Mens fjorårets hajj endte i tragedie og nærmere 2.000 mennesker skal ha omkommet da to folkemengder ble ledet til samme sted og det brøt ut panikk, hår årets pilegrimsferd gått rolig for seg.

Saudiarabiske myndigheter hadde på forhånd inn ført strenge sikkerhetstiltak og blant annet utstyrt hver pilegrim med elektroniske armbånd, for til enhver tid å ha full oversikt over hvor de beveget seg.

Arafat-fjellet i Saudi-Arabia så nærmest snødekket ut da hundretusenvis av pilegrimer samlet seg der for å hylle Allah søndag.