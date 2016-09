Alvorlig for Shimon Peres etter slag

93 år gamle Peres ble fraktet til sykehuset Tel Hashomer nær Tel Aviv tirsdag kveld etter å ha blitt rammet av hjerneslag. Ifølge en kunngjøring fra Peres' kontor er den tidligere presidenten lagt i kunstig koma og han puster ved hjelp av respirator. CT-undersøkelse viser at Peres har en stor hjerneblødning, opplyser sykehuset.

- Det er ytterst viktig med umiddelbar behandling. Når pasienten er 93 år, er vanskelighetsgraden større. Behandlingsvinduet er smalere og evnen til å redde vev og gjenopprette hjernefunksjon er langt vanskeligere. Hjernen er et sensitivt og sentralt organ, og i det øyeblikket det skjer noe der, utsettes alle kroppens systemer for risiko, sier nevrolog Yisrael Steiner ved Beilinson-sykehuset i Israel til avisen Haaretz.

Ber for Peres

Statsminister Benjamin Netanyahu blir fortløpende informert av sykehusdirektøren via telefon. Netanyahu ønsker Peres god bedring. Landets president Reuven Rivlin sier han også følger med på Peres' situasjon med bekymring, og ber sammen med hele nasjonen.

Arbeiderpartiets partiformann Isaac Herzog har lagt ut støtte til Peres på Twitter.

- Vi ønsker deg, kjære tidligere president Shimon Peres, rask bedring slik at vi kan igjen høre dine tydelige visdomsord, skriver Herzog.

Sjefrabbiner David Lau oppfordrer hele nasjonen til å be for Peres.

Forsvarsminister Avigdor Lieberman sier han ber for Peres og håper at den tidligere presidenten «enda en gang kan bevise at han er i stand til å overvinne vanskelige situasjoner».

I januar i år ble den tidligere presidenten innlagt på sykehus på grunn av hjerteinfarkt.

Fredspris

Den tidligere nobelprisvinneren har vært statsminister to ganger og statsråd i en rekke regjeringer. Han var Israels president fra 2007 til 2014.

Peres var sentral i de hemmelige forhandlingene i Norge, kalt Oslo-prosessen, som endte med at han sammen med statsminister Yitzhak Rabin og palestinernes president Yassir Arafat fikk Nobels fredspris i 1994. (©NTB)