Bekrefter at Usbekistans president Karimov er død

Det hersket full forvirring fredag om hvorvidt Karimov faktisk var død eller ikke.

Mens både tyrkiske, afghanske og kirgisiske myndigheter meldte at Karimov var død, nøyde usbekiske myndigheter seg med å erklære at tilstanden til Karimov var kritisk etter at han fikk hjerneblødning forrige helg.

Men ved 19-tiden fredag kunngjorde statlig usbekisk TV at presidenten var død og at han skal begraves i fødebyen Samarkand lørdag.

Frykter maktkamp

Etter at Karimovs helse ble dårligere, har det oppstått bekymring for maktkamper og politisk ustabilitet når en ny leder må utpekes.

- I maktens korridorer har de allerede startet slåssingen, sa analytikeren Kamoliddin Rabbimov til nyhetsbyrået AFP nylig. Han tror imidlertid den sittende eliten i landet vil forsøke å få til en noenlunde stabil overgangsperiode.

Statsminister Sjavkat Mirzijojev og visestatsminister Rustam Azimov er begge blitt nevnt som mulige arvtakere etter Karimov. Ifølge Radio Free Europe/Radio Liberty hadde statsminister Sjavkat Mirzijojev reist til Samarkand allerede tidlig på dagen for å begynne forberedelsene til begravelsen.

Det tolkes av noen som at han vil forsøke å befeste sin posisjon.

Datter i unåde

Karimovs eldste datter Gulnara var tidligere nevnt som en mulig arvtaker helt til hun på spektakulært vis havnet i unåde da hun kritiserte ledende tjenestemenn og familiemedlemmer, deriblant sin far, på Twitter.

Usbekistan er med sine knappe 30 millioner mennesker den mest folkerike av de tidligere sovjetrepublikkene i Sentral-Asia. Landet regnes som ett av de mest autoritære av de gamle sovjetstatene.

Russlands president Vladimir Putin kondolerer Usbekistan og kaller Karimovs død «et stort tap». Også Tyrkias statsminister Binali Yildirim har sendt kondolanser til usbekerne.

Ingen frie valg

Islam Karimov var kjent for å slå hardt ned på all opposisjon. Han har styrt Usbekistan siden Mikhail Gorbatsjov gjorde ham til leder for republikkens kommunistparti i 1989.

I desember 1991, noen dager etter Sovjetunionens sammenbrudd, ble Karimov valgt til leder for den nye, uavhengige staten.

Siden da er det aldri blitt holdt et valg i Usbekistan som er blitt regnes som fritt og rettferdig av utenlandske observatører. USA mener fanger blir mishandlet og torturert i landets fengsler.

Sist gang Karimov viste seg offentlig, var i midten av august. Usbekerne feiret sin uavhengighetsdag torsdag, og det har vært ventet at regjeringen ville vente med å offentliggjøre eventuelle dårlige nyheter om presidentens helse til feiringen var over. (©NTB)