Ber om sju års fengsel i koffertdrapssak i Berlin

Patrick Lundevall-Unger sier til NTB at aktors påstand i den såkalte koffertdrapssaken innebærer en strafferabatt han mener ikke er riktig. Men om han og familien kommer til å foreta seg noe, blir først klart når dommen faller mandag neste uke.

– Etter det vil vi eventuelt vurdere ankemuligheter til høyeste domstol i Frankfurt, sier han.

36 år gamle Lene Sand fra Mandal ble drept med sju knivstikk i et kunstgalleri i bydelen Wedding natten mellom 2. og 3. juni 2015. Flere dager senere ble liket fraktet bort i en trillekoffert og forsøkt senket i elven Spree. Kofferten ble imidlertid funnet av forbipasserende.

Den drapstiltalte chileneren hevdet i retten at han handlet i affekt etter en opphisset krangel da han drepte Lene Sand.

– Tid til å tenke

I sin prosedyre mandag la statsadvokat Ralph Knipsel vekt på at begge de tiltalte har tilstått drapet og det som skjedde etterpå.

– Den drapstiltalte hadde likevel tid til å tenke før drapet. Samtidig var han provosert etter lang tids krangel med avdøde, og hans vurderingsevne var redusert på grunn av rusmidler, sa statsadvokaten.

Til VG sier han at rusproblemene til tiltalte i dette tilfellet har en formildende effekt, og at påstanden derfor ble sju år. Forsettlig drap straffes i Tyskland med fem til 15 års fengsel.

For kameraten som hjalp til med å skjule sporene etter drapet, er det lagt ned påstand om seks måneders fengsel.

Aktor ber også retten vurdere om den 39 år gamle chileneren kan overføres til behandlingsinstitusjon for å få behandling for rusproblemene.

Det er noe også Lundevall-Unger ønsker.

Mor forklarte seg

I retten mandag fikk drapsofferets mor forklare seg om datteren.

– Hun gledet seg til å reise til Berlin. Der hadde hun møtt en mann fra Chile som hun var forelsket i, fortalte hun, ifølge Aftenposten.

Bildet hun tegnet av datteren i retten, var et helt annet enn det dommerne har fått høre av de to på tiltalebenken. Den drapstiltalte har blant annet fortalt at han opplevde Lene Sand som ustabil og at hun hadde rusproblemer.

– Det finnes ingen ord som kan unnskylde det han har gjort. Og i tillegg har han gått ut her i retten og prøvd å male et bilde av Lene som overhodet ikke stemmer med virkeligheten for alle oss som kjente Lene. Og dette gjør han for egen vinning, sa moren.

Fordel

Lundevall-Unger sier det har vært en tung dag i Berlin for familien. Samtidig er det en stor fordel at de har kommet for å følge rettssaken.

– Det er viktig for domstolen at de kan få et riktig bilde av henne, og det er viktig for Lene Sands ettermæle at det ikke er de tiltaltes negative beskrivelse av henne som blir stående for ettertiden, sier han til Aftenposten.

Dom i saken faller den 12. september.