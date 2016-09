Clinton angrer på at hun satte Trump-tilhengere i bås

Clintons uttalelser har skapt kraftige reaksjoner, og lørdag sier hun at hun angrer på å ha kalt rivalen Trumps tilhengere for forkastelige. Mange av dem er hardtarbeidende amerikanere som rett og slett ikke føler at det politiske systemet er på deres side, påpeker hun i en uttalelse.

Demokratenes presidentkandidat understreker imidlertid at hun ikke angrer på alt hun sa. Hun synes det er «virkelig forkastelig» at Trump har tilknytning til hvite rasister på ytre høyrefløy.

Latter

Kraftsalven fra Clinton kom i en tale i New York fredag kveld.

- Bare for å generaliserte grovt, så kan du kan plassere halvparten av Trumps tilhengere i det jeg kaller en elendighetens bås, sa Clinton til latter fra de fremmøtte tilhengerne på en innsamlingsgalla i regi av LGBT for Hillary.

- De er rasistiske, sexistiske, homofober, fremmedfiendtlige, islamofobiske, og så videre, tilføyde hun.

- Så fornærmende

Clinton kaller disse menneskene for ugjenkallelige, men påpekte at de heldigvis «ikke er Amerika». Hennes republikanske rival slo tilbake på Twitter med følgende melding:

- Wow, Hillary Clinton er SÅ FORNÆRMENDE overfor mine tilhengere, millioner av fantastiske, hardtarbeidende mennesker. Jeg tror hun kommer til å få svi på målingene!

Det republikanske partiet mener også Clintons beskrivelse av Trump-tilhengerne for fornærmende. I en uttalelse fra partileder Reince Priebus heter det at Clinton utviser direkte forakt for vanlige folk.

Trumps valgkampsjef Kellyanne Conway var også snar med å svare Clinton og anklaget henne for å fornærme flere millioner amerikanere.

Valgkampsjefen presiserer

Clintons talsmann Nick Merrill tvitret at sjefen refererte til Trumps tilhengere fra den såkalte alt-right, som «halvparten av følget hans ser ut til å bestå av». Begrepet assosieres med en bevegelse som kjemper for å bevare «hvit identitet» blant medlemmer av ytre høyre.

Under arrangementet i New York sa Clinton også at mange av Trumps velgere er folk som føler seg sviktet av regjeringen og økonomien. De er desperate etter endring, mener presidentkandidaten.

- Dette er mennesker som vi også er nødt til å forstå og føle med, sa hun.

Clinton oppfordret også egne tilhengere til å gripe inn hvis de har venner som vurderer å stemme på Trump.

- Venner lar ikke vennene sine stemme på Trump, sa hun og lovet å kjempe for rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Ofte taler Clinton for lukkede dører når hun samler inn penger fra tilhengerne, men fredagens arrangement, der sangeren Barbra Streisand opptrådte, var åpent for pressen.