Clinton med klar ledelse over Trump ni uker før valget

I USA sies det at valgkampen starter for alvor etter arbeidernes dag, som er første mandag i september.

Demokraten Hillary Clintons ledelse i nettstedet RealClearPolitics' gjennomsnitt av meningsmålinger har nesten halvert seg fra toppnivået for en måned siden, men den tidligere utenriksministeren leder fortsatt med 3,9 prosentpoeng på republikaneren Trump.

Clinton leder også på omtrent alle områdene som bidrar til å avgjøre et amerikansk presidentvalg, skriver nyhetsbyrået AP. Demokratene har foreløpig mer penger, en bedre valgkamporganisasjon og et bedre apparat for å mobilisere velgere i de avgjørende vippestatene.

Men samtidig har Trumps uventede kandidatur vist at valget i år er både uforutsigbart og svært forskjellig fra tidligere år.

Stor margin to måneder før

Ved månedsskiftet lå Trump så langt bak at man må helt tilbake til Harry Trumans seier over Thomas Dewey i 1948 for å finne noen som har tatt igjen en så stor ledelse, melder blant FiveThirtyEights eksperter.

Statistikknettstedet gir nå Trump 31 prosents sjanse for å vinne valget. The New York Times er enda mer pessimistiske på eiendomsmogulens vegne. Avisas tallknusere gir ham bare 15 prosents sjanse.

«Trump kan glede seg over at historien har noen eksempler på et slikt dramatisk comeback han håper på», skriver historikeren Josh Zeitz i Politico. Han viser til Truman, men skriver også at det var nære på i 1968 og 1976.

Leder i vippestatene

Clinton leder fortsatt i samtlige av de tradisjonelt viktigste vippestatene. I Ohio, Pennsylvania og Florida, de tre mest folkerike av dem, leder hun med mellom 2,7 og 6,5 prosentpoeng.

Samtidig har ikke Trump-kampanjen gitt opp å overbevise uavhengige velgere og misfornøyde demokrater om å stemme på eiendomsmogulen, som aldri tidligere har hatt politiske valg eller stilt til valg.

- Vi er i rute med det vi trenger å gjøre for å få folk til å møte opp og stemme på Trump, sier Bob Paduchik, Trumps kampanjesjef i Ohio, til AP.

Tre debatter

De tre debattene som skal holdes før valgdagen 8. november, vil være Trumps beste mulighet til å markere seg. Den første av debattene skal holdes i New York 26. september.

Trump byttet nylig ut ledelsen av valgkampanjen og hentet inn den kontroversielle Breitbart-redaktøren Steve Bannon og den erfarne meningsmåleren Kellyanne Conway for å snu den negative trenden.

Den siste uken har vært en berg og dalbane for flere av Trumps tilhengere. Først viste han tendenser til at han ville myke opp innvandringspolitikken sin noe, og han reiste på et overraskende besøk til Mexico, landet han har brukt mye energi på å kritisere i den nå over ett år lange valgkampen.

Men bare timer etter besøket var over, gjentok Trump sitt budskap om at innvandrere er voldelige kriminelle og at Mexico skal tvinges til å betale for en mur på grensen mellom landene. (©NTB)