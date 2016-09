Nå gjør Donald Trump det bedre på meningsmålingene. Ifølge Bloomberg leder han over Hillary Clinton i vippestaten Ohio med fem prosentpoeng. Han får 48 prosent oppslutning, hun 43. En CNN-måling viser 46 prosent for Trump, 41 prosent for Clinton.

Ohio er en viktig delstat med sine 18 valgmenn. Ohio-velgerne har stemt på den "riktige" presidentkandidaten ved alle valg siden 1964.