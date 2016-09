Drapet på Lene Sand: Hovedmann dømt til 7 års fengsel

De to mennene som var tilalt for drapet på Lene Sand (36) fra Mandal, ble i retten i Berlin dømt til henholdsvis 7 år og 9 måneders fengsel mandag formiddag. På tilhørerplassene satt Sand mor og to søstere da dommen ble lest opp.