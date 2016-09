Ett minutts stillhet på Ground Zero 15 år etter

Blant dem som er til stede på tomten der tvillingtårnene sto, er familiemedlemmer som mistet sine kjære i terroren 11. september 2001.

Etter stillheten begynte etterlatte å lese opp navnene til de nesten 3.000 menneskene som ble drept da tre kaprede fly ble styrt inn i World Trade Center og Pentagon i Washington. Det fjerde kaprede flyet styrtet på et jorde i Pennsylvania.

Fem andre øyeblikk skal markeres med stillhet i løpet av den timelange seremonien.

Obama

President Barack Obama skal tale under en markering i Pentagon senere søndag. Flere hundre mennesker er også ventet å delta i en minneseremoni ved Flight 93 National Memorial i Shanksville i Pennsylvania.

- Denne helgen hedrer og minnes vi dem igjen. Vi står sammen med de overlevende som fortsatt bærer arrene fra den dagen, sa Obama i en tale lørdag.

- I møte med terror betyr det noe hvordan vi reagerer. Vi kan ikke gi etter for dem som ønsker å splitte oss. Vi kan ikke reagere på en måte som bryter ned strukturen i samfunnet vårt, fortsatte Obama.

Uttalelsene blir tolket som et dårlig skjult stikk til Donald Trump, som er blitt beskyldt for å spre hatefull retorikk mot muslimer.

Brendan McDermid / Reuters / NTB scanpix

- Et helvete

Både Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton og hennes republikanske rival Donald Trump deltar i seremonien ved World Trade Center. Det er ikke forventet at noen av de to skal snakke offentlig på seremonien, og begge har lovet å sette valgkampen på vent for å minnes ofrene for angrepene.

Clinton var senator for New York i 2001, og fredag snakket hun i et intervju med CNN om hva som skjedde i kaoset etter angrepene.

- Det var som et teppe av svart røyk som strakte seg over hele øya. En gang iblant kom brannmannskapene ut av røyken. Jeg husker et bilde spesielt godt, en mann som slepte øksen sin etter seg. Det er det nærmeste en skildring av helvete jeg personlig har sett, sa Clinton.