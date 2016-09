FBI: - Ingen bombepågripelser i New York

TV-kanalen ABC siterte natt til mandag ikke navngitte kilder som opplyste at fem personer var pågrepet i forbindelse med en trafikkontroll FBI og New York-politiet gjennomførte på brua som forbinder Staten Island med Brooklyn. De pågrepne skulle være knyttet til bomben som gikk av i bydelen Chelsea og såret 29 personer. Få minutter etterpå opplyser det føderale politiet FBI at opplysningen om pågripelser ikke stemmer, opplyser nyhetsbyrået Reuters.

- Vi stoppet et kjøretøy som var av interesse i New York, men ingen personer ble pågrepet, og ingen er siktet for noen forbrytelse, sier FBI-talskvinne Kelly Langmesser.

Alle som ble såret i eksplosjonen, var søndag ettermiddag utskrevet fra sykehus. Eksplosjonen skjedde på 23. gate, mellom 6. og 7. aveny. Den forårsaket «omfattende» skader på bygninger, med glass og splinter overalt. En bombe nummer to i nærheten var utplassert, men detonerte ikke.

Bomben var av tilsvarende type som den som eksploderte, laget med en trykkoker, og med ledninger og en mobiltelefon tilkoblet.

Sikkerheten er økt i New York, og 1.000 ekstra politifolk og medlemmer av nasjonalgarden er satt inn for å patruljere gatene. New Yorks guvernør Andrew Cuomo sier dette er gjort for å sikre at den dagligdagse aktiviteten i byen opprettholdes, og at innbyggerne føler seg trygge . (NTB)