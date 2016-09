Facebook snur om omstridt bilde

– På grunn av dets status som et ikonisk bilde med historisk betydning, oppveier verdien av å tillate deling, verdien av å verne samfunnet ved å fjerne det, skriver en talsperson for Facebook i en epost til AFP.

– Vi har derfor bestemt oss for å gjeninnsette bildet på Facebook, hvor vi er klar over at det har blitt fjernet, tilføyer den ikke navngitte talspersonen.

Internasjonal oppmerksomhet

Facebooks sensur av det historiske bildet av napalmjenta fra Vietnamkrigen har skapt stor debatt. Fredag fikk saken betydelig internasjonal oppmerksomhet da Aftenposten ryddet hele forsiden til et refsende og personlig brev fra avisens sjefredaktør til Facebooks-sjef Mark Zuckerberg.

Under vignetten «Dear Mark Zuckerberg» skriver Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen at Zuckerberg må innse at han i dag er «verdens mektigste redaktør» og at han misbruker denne makten.

Hansen sier bakgrunnen for brevet var at avisen hadde fått beskjed om å slette bildet, som illustrerte en artikkel Aftenposten delte på Facebook.

Erna Solberg la ut sladdet bilde

Saken fikk en ny omdreining da Facebook også fjernet et innlegg statsminister Erna Solberg la ut. Solberg la imidlertid bildene ut på ny, denne gang i en sladdet versjon, sammen med andre sladdede historiske bilder.

– For meg er dette mest av alt en tydelig påpekning overfor Facebook at de må endre policyen på dette området. Og de må kunne klare å lage teknologiske løsninger, eller løsninger hvor reelle mennesker er inne i vurderingene av tvilstilfeller, som gjør at vi ikke mister viktige bilder fra vår tid, sa Erna Solberg tidligere fredag.