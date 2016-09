Facebook snur på grunn av Vietnamkrig-bildets historiske betydning

– Det vil være mulig å dele bildet i løpet av de kommende dagene. Vi ønsker alltid å forbedre reglene våre for å fremme ytringsfrihet og holde vårt samfunn trygt, uttaler nettsamfunnet fredag kveld norsk tid.

Fredag kveld kom meldingen om at Facebook snudde etter protestene fra statsminister Erna Solberg, Aftenposten og flere andre. Nå tillater nettsamfunnet deling av bildet som har skapt debatt.

Fakta: Facebook-striden Facebook er verdens ledende nettsamfunn, med over 1 milliard månedlige brukere. Er blitt en helt sentral distribusjonskanal for norske medier. Forfatter og journalist Tom Egeland postet i august et ikonisk bilde fra Vietnamkrigen for å teste Facebooks håndheving av nettstedets restriktive linje når det gjelder nakenhet. Bildet viser en ni år gammel jente, Kim Phuc, som flykter naken nedover en vei etter et amerikansk napalmangrep. Bildet ble slettet. Fagbladet Journalisten oppfordret 23. august norsk presse til å til å poste bildet, en oppfordring som selv ble slettet fra Facebook. Dagsavisens publiserte 2. september et intervju med Kim Phuc, der hun kritiserte Facebook. Egeland delte artikkelen og ble 5. september utestengt fra Facebook i 24 timer. 7. september ble Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum utestengt i et døgn, fordi han delte saken fra Dagsavisen. Han hadde tidligere fått bildet slettet fra en artikkel om historiske pressebilder. 9. september vier Aftenposten hele sin forside til et åpent brev fra sjefredaktør Espen Egil Hansen til Facebook-sjef Mark Zuckerberg. Bakgrunnen er at Hansen har fått beskjed om å slette bildet, som illustrerte en artikkel Aftenposten delte på Facebook. Facebook slettet selv bildet. Statsminister Erna Solberg (H) skriver på sin Facebook-profil at Facebook har tråkket feil og bidrar til å bremse ytringsfriheten. Innlegget blir fjernet av Facebook. Solberg skriver deretter et nytt innlegg illustrert med sensurerte utgaver av bildet og andre kjente pressebilder. Utenlandske medier, blant dem britiske The Guardian, amerikanske Time og CNN og tyske Der Spiegel, skrivet om Aftenpostens kritikk av Facebooks mediesensur. 9. september kommer meldingen om at Facebook likevel vil godta bruk av bildet på grunn av «dets status som et ikonisk bilde med historisk betydning».

«Ikonisk bilde»

– På grunn av dets status som et ikonisk bilde med historisk betydning, oppveier verdien av å tillate deling, verdien av å verne samfunnet ved å fjerne det, skriver en talsperson for Facebook i en epost til AFP.

– Vi har derfor bestemt oss for å gjeninnsette bildet på Facebook, hvor vi er klar over at det har blitt fjernet, tilføyer den ikke navngitte talspersonen.

Statsministeren Erna Solberg er fornøyd med Facebooks avgjørelse.

– Det viser at sosiale medier-aktivitet, også rettet mot sosiale medier selv, det å bruke stemmen til å si at vi ønsker en forandring, det hjelper. Det er jeg glad for, sier Erna Solberg til NRK.

– Fornuftig avgjørelse

Sjefredaktør i Aftenposten, Espen Egil Hansen, sier til Aftenposten at han håper snuoperasjonen vil omfatte mer enn det enkelte bildet.

– Når det gjelder dette bildet spesifikt vil jeg si at det var en fornuftig avgjørelse av Facebook. Det er sånn vi redaktører må gjøre av og til – innse at vi har gjort en feil og ombestemme oss, sier Hansen.

Redaktøren savner imidlertid fremdeles at Facebook debatterer sin egen makt.

– Hovedpoenget mitt med artikkelen, og det jeg har spurt Zuckerberg om, er å diskutere sin egen makt i kraft av at så mye informasjon går gjennom hans kanaler. Og det står fremdeles, sier Hansen.

Internasjonal oppmerksomhet

Facebooks sensur av det historiske bildet av napalmjenta fra Vietnamkrigen har skapt stor debatt. Fredag fikk saken betydelig internasjonal oppmerksomhet da Aftenposten ryddet hele forsiden til et refsende og personlig brev fra avisens sjefredaktør til Facebooks-sjef Mark Zuckerberg.

Under vignetten «Dear Mark Zuckerberg» skriver Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen at Zuckerberg må innse at han i dag er «verdens mektigste redaktør» og at han misbruker denne makten.

Hansen sier bakgrunnen for brevet var at avisen hadde fått beskjed om å slette bildet, som illustrerte en artikkel Aftenposten delte på Facebook.

Erna Solberg la ut sladdet bilde

Saken fikk en ny omdreining da Facebook også fjernet et innlegg statsminister Erna Solberg la ut. Solberg la imidlertid bildene ut på ny, denne gang i en sladdet versjon, sammen med andre sladdede historiske bilder.