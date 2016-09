Fem drept i Boko Haram-angrep i Niger

Angriperne stormet inn i landsbyen ridende på kameler lørdag kveld. De tente på flere hus og tok livet av minst fem mennesker. I tillegg ble et ukjent antall mennesker såret.

Landsbyen som ble rammet, ligger få mil fra regionhovedstaden Diffa. Regionen har flere ganger tidligere blitt angrepet av den militante islamistiske ekstremistgruppa.

Boko Haram har sine hovedbaser nord i Nigeria. Gruppa har sverget troskap til ekstremistgruppa IS og kjemper for å innføre et kalifat i det nordlige Nigeria. (©NTB)