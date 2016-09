I en uttalelse få timer etter at Obama avlyste et planlagt møte med Duterte, uttrykker filippineren at han angrer uttalelsen om USAs president.

- Det sterke uttrykket som ble brukt da han ble stilt spørsmål av reporterne, framkalte bekymring og bedrøvelse. Vi angrer også at den framsto som et personlig angrep mot den amerikanske presidenten, står det i erklæringen som Dutertes talsmann Ernesto Abella leste tirsdag.

Filippinenes president Duterte kom med utfallet mandag før han la i vei til Laos, der han skulle delta i et regionalt toppmøte. Det var planlagt et eget møte med Obama der, men møtet ble avlyst fra amerikansk side.

- Man må vise respekt, ikke bare hive inn spørsmål. Din horeunge, jeg kommer til å banne til deg på det møtet, sa Duterte før møtet mandag.

- Han er en fargerik fyr, var Obamas første reaksjon etter uttalelsen.

Han uttalte rett før avreise til et regionalt toppmøte (ASEAN) i Laos at han nå vil revurdere hvor produktivt det vil være å holde et eget møte med Duterte i Laos tirsdag, slik planen var. Obama besluttet senere mandag kveld å avlyse møtet.

