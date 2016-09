Fire personer omkom i togulykke i Spania

Den portugisiske lokomotivføreren, én amerikansk turist og to spanjoler omkom. 27 av passasjerene var fortsatt på sykehus fredag ettermiddag, men ingen av dem er kritisk skadd.

Toget tilhører det portugisiske selskapet Comboios Portugal og var på vei fra Vigo i Spania til Porto i Portugal da det sporet av. Det er fortsatt ukjent hva som forårsaket ulykken.

Toget ser ut til å ha sporet av mens det kjørte under ei bru på en relativt rett strekning med god sikt, ifølge ordføreren i byen O Porriño.

Ulykken skjedde nær stasjonen i O Porriño, omkring to mil sør for Vigo, nær grensen til Portugal, klokken halv ti fredag formiddag lokal tid. O Porriño ligger om lag 450 kilometer nordvest for Madrid.

Det var minst 65 personer ombord i toget da det sporet av.