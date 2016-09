Flere omkomne i togulykke i Spania

* Februar 2016: 11 mennesker omkom og 19 ble alvorlig skadd da to lokaltog frontkolliderte i Bad Aibling på en ettspor-strekning i den sørtyske delstaten Bayern.

* November 2015: 11 ansatte i et fransk togselskap omkom da et høyhastighetstog sporet av under en testkjøring utenfor Strasbourg.

* Juli 2013: 79 mennesker omkom og over 100 ble skadd da et tog sporet av i høy fart ved Santiago de Compostela i Spania.

* Mars 2012: To passasjertog kolliderte og sporet av i nærheten av Szczekociny i Polen. 16 mennesker omkom og 58 ble skadd.

* Februar 2010: 18 mennesker omkom da to tog frontkolliderte i landsbyen Buizingen i Belgia.

* Juni 2009: En eksplosjon på et godstog antente boliger hvor folk lå og sov i byen Viareggio i Italia. Over 20 mennesker omkom.

* September 2006: Et såkalt svevetog kjørte inn i et kjøretøy på en testbane i Emsland-området i Tyskland. 23 mennesker omkom.

* Januar 2006: 47 omkom da et tog på vei fra Bar til Bijelo Polje i Montenegro sporet av.

* Januar 2006: Opptil 46 mennesker omkom og nærmere 200 ble skadd da et tog sporet av og styrtet ned i en kløft utenfor Montenegros hovedstad Podgorica.

* Januar 2005: 17 mennesker omkom da et passasjertog kolliderte med et godstog nord for Bologna i Italia.

(Kilde: NTB)