Fox News: - Clinton måtte forlate minneseremoni

Nyhetsbyrået AP siterer Clintons stab på at presidentkandidaten følte seg «overopphetet». Meldingen kommer etter at Fox News siterte en politikilde som hevdet at Clinton så ut som om hun besvimte.

En politikilde sa til tv-kanalen tidligere søndag at Clinton dro tidlig fra seremonien ved Ground Zero i New York etter at hun fikk et illebefinnende.

Fox News' kilde sa at han så Clinton stå ved fortauet, og at i det hun skulle gå inn i bilen, snublet hun. Den demokratiske presidentkandidaten mistet angivelig en sko, og måtte ha hjelp inn i bilen av sikkerhetsvakter.