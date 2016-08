Fransk domstol opphever burkiniforbud

Burkiniforbudet som er innført i en rekke franske byer i sommer, har skapt voldsomme reaksjoner langt utenfor landets grenser.

Nå har Frankrikes øverste administrative domstol vurdert burkiniforbudet i én av byene, nærmere bestemt Villeneuve-Loubet i nærheten av Nice. Det antas at kjennelsen vil skape presedens også for de rundt 30 andre byene som har nedlagt forbud mot burkinien.

Grunnlovsdomstolens konklusjon er at forbudet må oppheves. Avgjørelsen begrunnes med at forbudet krenker grunnleggende rettigheter.

Splitter regjeringen

Forbudene har utløst en hissig debatt om kvinners rettigheter, sekularisme og religionsfrihet.

Saken har også splittet regjeringen. Statsminister Manuel Valls har støttet de lokale ordførerne og sa torsdag til TV-kanalen BFM at burkinier representerer «kvinneslaveri».

Andre har ment at tiltaket bare forverrer spenningene i Frankrike etter en rekke blodige terrorangrep utført av muslimske ekstremister. Utdanningsminister Najat Vallaud-Belkacem, en feminist med røtter fra Nord-Afrika, påpeker at hun selv ikke liker burkinien, men mener tiltaket nører opp under rasistiske holdninger.

Torsdag sa Nicolas Sarkozy på et valgmøte at han vil gå inn for et nasjonalt burkiniforbud dersom han vinner presidentvalget til neste år.

Frp-støtte i Norge

Onsdag ble det brennhett på sosiale medier da det dukket opp bilder på nettet der fire påkledde, væpnede politifolk tilsynelatende beordret en kvinne til å kle av seg på stranda i Nice.

Høytstående politikere i en rekke land har uttalt seg om saken, og i Norge har Fremskrittspartiets leder i Oslo tatt til orde for et forbud etter mønster fra Nice.

Burkiniforbudet i Nice ble innført etter lastebilmassakren som kostet 84 menneskeliv på Promenade des Anglais på nasjonaldagen 14. juli.

Senere fulgte en rekke byer etter, og flere kvinner er nå blitt bøtelagt og forvist fra franske strender på grunn av sin påkledning.

Aftenbladet mener: Angrep påytringsfriheten