«Gammelost» fra bronsealderen funnet i Danmark

Den vanskelig identifiserbare massen ble funnet i en leirkrukke i et hull i bakken, skriver Videnskab.dk.

- Vi fant den i et hull som typisk ble brukt til å slenge fra seg ting man ikke lenger hadde bruk for. Det høyst uvanlige, var at krukken eller gryta var hel, og bare det var en spennende situasjon, sier museumsinspektør og arkeolog Kaj F. Rasmussen ved Museum Silkeborg.

- Vanligvis når man finner matrester i gamle gryter, er det svarte forkullede rester, som regel av korn eller frø, men her var det en fin gulhvit skorpe, og det har vi ikke sett før, forteller han.

Funnet ble sendt for analyse for å sjekke om det inneholdt rester av plantematerialer, kjøtt eller fisk, men resultatet var ikke som ventet.

- Det nærmeste de kunne komme en forklaring var et oppskummet, forglasset materiale, som kan være rester av olje eller karbohydrater. Vår forsiktige gjetning er at det rester av fettstoff fra en drøvtygger, sier Rasmussen og håper på et klarere svar etter videre analyser. Slikt fettstoff kan være siste rest etter ostemasse. Arkeologen mener mysen kan ha blitt kokt inn etter produksjon av vanlig fast ost, for å spares til vinteren. (©NTB)