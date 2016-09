Herrem opplevde jordskjelv: - Alle ble forskrekket

Søndag ettermiddag var det et jordskjelv som rammet hovedstaden Skopje i Makedonia. Ifølge nyhetsbyrået Reuters målte skjelvet 5,3 på Richters skala.

- Vi visste ikke helt hva som skjedde. Vi gikk tur med hunden i et turområde i fjellet 10 minutter fra der vi bor. Det er en gondolbane som kommer opp like ved, og vi var rett i nærheten av der folk går av og på. Plutselig hørte vi et brak og kjente at det begynte å riste i bakken. Først trodde jeg at det var en av gondolvognene som hadde falt ned. Alle stoppet opp og ble litt forskrekket, og etter hver skjønte vi at det hadde vært et jordskjelv, forteller Camilla Herrem.