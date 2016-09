I et slags luksuriøst kurssenter/gamlehjem i Pennsylvania, USA, sitter en 75 år gammel mann og styrer et nettverk med betydelig innflytelse på det meste som skjer i Tyrkia.

Han heter Fethullah Gülen, og han har fått skylden for det mislykkede kuppforsøket i Tyrkia i juli. Nå er over 80.000 offentlig ansatte enten fengslet, avsatt eller under etterforskning på grunn av kuppforsøket. De fleste er "gulenister". De er dommere, lærere, offiserer, journalister og soldater.