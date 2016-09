ITV: Cameron trekker seg fra Parlamentet

I en uttalelse mandag sier Cameron at han ikke lenger tror det er mulig for en tidligere statsminister å være vanlig parlamentsmedlem uten å ta oppmerksomhet bort fra regjeringen.

Han legger til at etterfølgeren Theresa May har hatt en storartet start på sin periode som regjeringssjef.

Cameron trakk seg som statsminister i juli etter at et flertall av britene hadde stemt nei til EU. I likhet med May tilhører han Det konservative partiet, og han representerer valgkretsen Witney i Oxfordshire.

Det må nå holdes suppleringsvalg i kretsen for å erstatte Cameron, men tidspunktet er foreløpig ikke satt.

Da Cameron gikk av, opplyste han at han ville fortsette som representant i Parlamentet. Så langt har han ikke sagt noe om hvilke framtidsplaner han har nå som han har ombestemt seg.