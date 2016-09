Innbyggerne i Christiania rev hasjbodene

Etter at to politifolk og én annen person ble skutt og såret i Pusher Street tidligere denne uka, har mange av beboerne fått nok. Fredag morgen gikk de til aksjon mot hasjbodene.

- Det er viktig å si at vi kan gjøre en innsats. Men vi kan ikke garantere at bodene ikke blir satt opp igjen. For slik er dessverre virkeligheten, sier Risenga Manghezi, som er talsmann for dem som bor i Christiania.

Et stort antall christianitter var med på rivingen, og etter et par timer var omtrent alle bodene borte, ifølge dansk TV 2.

Godtatt i årevis

Selv om det ikke er lovlig å kjøpe hasj i Christiania, har salget av stoffet her i praksis blitt tolerert av myndighetene i mange år.

Tidligere i sommer var det politiet som gikk til aksjon i Pusher Street. Politifolk utstyrt med motorsag forvandlet bodene til pinneved. Samtidig sto en gruppe hettekledde menn og kastet stein og flasker mot de sagende politimennene.

Bodene ble imidlertid raskt bygget opp igjen. Og Manghezi er usikker på om det vil gå bedre denne gangen.

- Vi tror ikke nødvendigvis at det blir annerledes når det er vi som gjør det. Men vi blir nødt til å ta én ting av gangen, sier han.

- IS-sympatier

Mannen som antas å ha skutt de tre personene i Christiania, døde natt til fredag av skadene han fikk da han dagen før ble skutt og såret av politiet. Politiet løsnet skudd da 25-åringen forsøkte å rømme fra en eiendom i bydelen Tårnby hvor politifolkene hadde omringet ham.

25-åringen hadde bakgrunn fra Bosnia, og politiet mener han sympatiserte med ekstremistgruppa IS. Det er likevel ikke noe som tyder på at IS-sympatiene var årsaken til at han etter alt å dømme skjøt tre mennesker i Christiania.

Ett av skuddene traff en politimann i hodet, og tilstanden hans beskrives som kritisk.

- Dette var dråpen

Etter at den mistenkte ble skutt og pågrepet, ble det først opplyst at han ble truffet i en skuddveksling. Senere sa politiet at «mye tydet på» at også 25-åringen hadde løsnet skudd.

Saken undersøkes av Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), som tilsvarer Spesialenheten for politisaker i Norge. Fredag opplyste DUP at de foreløpig ikke har oversikt over hvor mange skudd som ble avfyrt under pågripelsen i Tårnby.

Christianittenes beslutning om å rive hasjbodene i Pusher Street, skal ha blitt tatt på et fellesmøte torsdag kveld.

- Vi har veldig få leveregler. Én av dem er ingen våpen og ingen vold. Skytingen her var rett og slett dråpen, sier Hulda Mader, som er sekretær for fondet som eier bygningene og tomtene i Christiania.

Hun forteller at beboerne lenge har hatt følelsen av at hasjsalget i Pusher Street utviklet seg «i feil retning». Mange av selgerne har vært maskerte menn som ikke selv bor i området. (©NTB)