Klart for ordinær ruteflyging fra USA til Cuba

JetBlue 387 vil onsdag klokka 9.45 lokal tid ta av fra Fort Lauderdale i delstaten Florida med kurs mot byen Santa Clara på Cuba. Den ventede 72 minutter lange turen markerer starten på flere hundre flyginger i uken mellom USA og naboen i sør, fra blant annet storbyene New York, Houston, Miami, Chicago og Philadelphia.

Kabinpersonalet på onsdagens flyging er alle amerikanere av cubansk opprinnelse, og JetBlues administrerende direktør Robin Hayes vil også være om bord.

- Det er et positivt steg og et konkret bidrag til prosessen med å bedre forholdet mellom de to landene, sier Cubas viseminister for transport, Eduardo Rodriguez om flygingen.

Ifølge USAs utenriksminister John Kerry var siste ordinære ruteflyging mellom de to landene i 1961. Kun charterflyginger har de siste tiårene vært tillatt mellom landene.

Det er forventet at ordinære ruteflyginger vil øke antallet amerikanere som reiser til Cuba. Amerikanske myndigheter forbyr fortsatt amerikanere å reise til Cuba som turister, men tillater likevel reiser til øya av flere andre grunner, blant annet på grunnlag av såkalte kultur- og utdanningsformål. (©NTB)