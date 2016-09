Le Pen lover folkeavstemning om EU

Le Pen kom med utspillet på et partimøte i byen Brachay lørdag.

Det innvandrings- og EU-kritiske partiet ligger an til å få stor oppslutning i neste års presidentvalg, og flere eksperter mener Le Pen har en svært god sjanse til å komme seg til andre valgrunde.

Nasjonal front har i alle år fått hard kritikk av motstanderne for å være fremmedfiendtlig og antimuslimsk. Men tallene viser at oppslutningen har økt jevnt og trutt parallelt med at stadig flere franskmenn er kritiske til EUs håndtering av flyktningkrisen. (©NTB)