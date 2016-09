Lene Sands mor i retten: - Hun gledet seg til å reise til Berlin. Der hadde hun møtt en mann fra Chile som hun var forelsket i.

Aleksander Andersen

Lene Sands mor kjempet mot tårene da hun mandag forklarte seg om datteren i den store rettssal 500 i Kriminalgericht Moabit i Berlin.

– Hun gledet seg til å reise til Berlin. Der hadde hun møtt en mann fra Chile som hun var forelsket i, forklarte moren, ifølge Aftenposten.

Hun forklarte hvordan datteren var; en helt annen historie enn det dommerne har fått høre fra de to mennene på tiltalebenken. Særlig den drapstiltalte har forklart at han ble provosert i en krangel, at han mistet kontrollen og derfor drepte henne.

– Hun viste omsorg for andre

– Hun var en person som lett fikk venner. I alle miljøer. Dette på grunn av hennes blide og vinnende vesen. Hun viste omsorg for menneskene rundt seg, hvem de enn måtte være. Hun reiste mye og fikk venner over hele verden. Når Lene kom smilende inn i et rom, så var det som om hele rommet lyste opp, forklarte moren.

Moren avviste at den drapstiltalte skulle få henvende seg til familien.

Privat

– Det finnes ingen ord som kan unnskylde det han har gjort. Og i tillegg har han gått ut her i retten og prøvd å male et bilde av Lene som overhodet ikke stemmer med virkeligheten for alle oss som kjente Lene. Og dette gjør han for egen vinning, sa moren.

Lene Sands mor: - Det er viktig å være her hvor hun ble funnet

Niesen: – Et forbilde for meg

Lene Sands 14 år gamle niese vitnet også om hvordan hun opplevde tanten sin.

– Tante Lene var som en søster for meg. Hun var tøff og modig, og et forbilde for meg, forklarte niesen.

Domstolen i Berlin fortsatte mandag formiddag rettssaken mot de to 39 år gamle mennene som er tiltalt etter drapet på Lene Sand natten mellom 2. og 3. juni i fjor.

– Det er en stor fordel av familien har kommet til Berlin. Det er viktig for domstolen at de kan få et riktig bilde av henne, og det er viktig for Lene Sands ettermæle at det ikke er de tiltaltes negative beskrivelse av henne som blir stående for ettertiden, sier bistandsadvokat Patrick Lundevall-Unger.

Video: Ane Hem / Aftenposten

– Provosert etter lang tids krangel

Statsadvokaten Ralph Knipsel krever syv års fengsel for den hovedtiltalte for drapet på Lene Sand i Berlin, seks måneders fengsel for medhjelperen.

– Begge to har tilstått drapet og det som skjedde etterpå. Den drapstiltalte hadde likevel tid til å tenke før drapet. Samtidig var han provosert etter lang tids krangel med avdøde, og hans vurderingsevne var redusert på grunn av rusmidler, sa statsadvokaten. Han ba retten vurdere om den 39 år gamle chileneren kan overføres til behandlingsinstitusjon for å få behandling for rusproblemene.

Statsadvokaten mener den 39 år gamle chilenske mannen som er tiltalt for drapet på Lene Sand, må overføres til behandlingsinstitusjon.

– Han har tilstått handlingen, og hadde nedsatt skyldevne på grunn av rus og psykiske problemer. Jeg mener derfor han må få mulighet til å overføres til behandlingsinstitusjon for behandling av sine rusproblemer, sa aktor. Paragrafen mannen er tiltalt etter, forsettlig drap, har en minstestraff på fem års fengsel i tysk strafferett.

For 39-åringen som er tiltalt for etterfølgende bistand og for å ha motarbeidet rettsvesenet, la aktor ned påstand om seks månders fengsel.

– Drapet skjedde ikke i affekt

Bistandsadvokat Patrick Lundevall-Unger la ned påstand om ti års fengsel for den drapstiltalte, og 2,5 års fengsel for mannen som er tiltalt for etterfølgende bistand.

– Drapet skjedde ikke i affekt. Den tiltalte hadde tid til å tenke seg om før han drepte Lene Sand. Og det som skjedde etterpå, ved at de lot den døde ligge i flere dager før de senket henne i elven Spree, må også være skjerpende forhold, sa bistandsadvokaten.

I tysk strafferett har bistandsadvokaten på vegne av de etterlatte mulighet til å legge ned påstand om straff, ikke bare påstand om erstatning, slik det er i norsk strafferett.

– Omfattende rusmisbruk

Den drapstiltaltes forsvarer, advokat Christoph Grabitz, mente at han klient måtte overføres til behandlingsanstalt for sine rusproblemer og ikke dømmes til fengselsstraff.

– Flere vitner har forklart om et miljø preget av omfattende rusmisbruk. Og de har også forklart at det var et anspent forhold mellom Lene Sand og min klient. Han følte seg provosert og gjorde dessverre det han gjorde denne kvelden, sa forsvareren. Han mente også at omfattende rusproblemer og mye rus denne kvelden reduserte tiltaltes skyldevne, noe som må få betydning for straffen.

Lene Sands mor, far, to brødre, en søster og en niese er på plass i rettssalen. Moren og niesen sitter ved siden av bistandsadvokat Patrick Lundevall-Unger, og de to hadde på forhånd forberedt et innlegg for å fortelle hvordan familiemedlemmet deres egentlig var.

Familien forlot rettssalen i protest

Da de to tilalte ville gjøre bruk av sin rett med å komme med et siste ord, forlot Lene Sands familie rettssalen i protest. De har gjennom sin bistandsadvokat gjort det klart og tydelig at de ikke vil godta noen unnskyldning fra mannen som drepte deres kjære.

De tre juridiske dommerne og de to lekdommerne vil avsi dom i saken mandag 12. september. Det kreves fire av fem stemmer for å kjenne en tiltalt skyldig.