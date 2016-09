Måling: Clinton kan slå Trump med stor margin

Republikaneren Donald Trump har tatt innpå Clinton på målingene de siste ukene, og ledelsen hennes er ikke lenger like stor som før.

En omfattende meningsmåling utført for avisa Washington Post, bekrefter imidlertid at Clinton fortsatt ligger klart best an til å vinne valget. Målingen fokuserer på situasjonen i de ulike delstatene og fordelingen av valgmennene som formelt sett utpeker USAs neste president.

Hadde valget blitt holdt nå med kun Trump og Clinton på stemmesedlene, ville Clinton vært sikker på å få 244 valgmenn. Trump hadde bare vært sikker på å få 126. Fordelingen av 168 valgmenn ville vært usikker.

På de vanlige landsomfattende meningsmålingene har imidlertid Clintons ledelse krympet til rundt 3 prosent, ifølge et gjennomsnitt av målingene utarbeidet av nettstedet RealClearPolitics.

Det kanskje mest oppsiktsvekkende resultatet i den nye målingen for Washington Post er at Clinton leder med 1 prosentpoeng i den republikanske bastionen Texas. På andre målinger har Trump fortsatt en solid ledelse her.