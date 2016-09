Markedsplass i Syria bombet før våpenhvile

Kampene raser i flere deler av landet etter at John Kerry og Sergej Lavrov natt til lørdag meddelte at de endelig er enige om en ny plan for å få slutt på blodsutgytelsen i Syria. De varsler at en våpenhvile tre i kraft ved solnedgang mandag.

Bashar al-Assads regjering samtykker til avtalen, melder det statlige syriske nyhetsbyrået SANA søndag ettermiddag. Men som ved lignende avtaler, meldes det om nye kamphandlinger etter kunngjøringen.

Det rapporteres om en rekke angrep fra både regimet og opprørere flere steder i landet. I den opprørskontrollerte byen Idlib nordvest i Syria ble minst 24 mennesker ble drept og 90 såret da en markedsplass og flere andre områder ble bombet fra lufta, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

«Massakre»

SOHR sier de ikke har identifisert hvem som sto bak, men innbyggere og hjelpemannskaper mener angrepene i Idlib ble utført av Russland, som i over et år har kriget i Syria på vegne av Assad. Det gjør også den internasjonalt anerkjente opposisjonen, Syrias nasjonalkoalisjon (SNC).

- Denne massakren kom få timer etter Genève-avtalen og avslører de virkelige intensjonene til regimet og dets allierte, heter det i en uttalelse fra SNC, som om allerede tidlig lørdag uttrykte skepsis til USAs og Russlands ferske avtale.

Russland har ikke kommentert anklagene. Redningsmannskaper og øyevitner forteller til nyhetsbyrået Reuters at minst 25 mennesker, blant dem barn, er funnet døde i ruinene på markedsplassen i Idlib.

Bomber i Aleppo

Samtidig melder både SOHR og syriske aktivister på bakken at minst fire barn er drept i flyangrep i Damaskus-forstaden Douma. I den delte storbyen Aleppo ble minst ti sivile drept i luft- og artilleriangrep lørdag, ifølge SOHR.

Foruten våpenhvilen, innebærer Kerry og Lavrovs ferske plan at nødhjelp skal sendes inn til de mange beleirede områdene i Syria, herunder Aleppo.

Hvis dette fungerer i én uke, skal USA og Russland begynne et militært samarbeid og i fellesskap bekjempe IS og opprørsgruppa Jabhat Fateh al-Sham - som tidligere kalte seg Nusrafronten og var tilknyttet al-Qaida.

Ammar Abdullah / Reuters / NTB scanpix

Aleppo først

Det er høyst usikkert om planen lykkes, for innen en våpenhvile skal tre i kraft mandag, må Russland og USA overtale henholdsvis regjeringen og et opprørsgruppene til å legge ned våpnene. Ifølge Assad-regimet skal kampene stanses i Aleppo først.

- Et opphør i fiendtlighetene kommer til å starte i Aleppo av humanitære årsaker, skriver regimets talerør SANA og siterer «informerte kilder».

Alliansen HNC, som består av en rekke opprørsgrupper støttet av Saudi-Arabia, ønsker avtalen velkommen - forutsatt at den overholdes.

Også i februar i år klarte USA og Russland å bli enige om en avtale om våpenhvile. Den brøt i imidlertid sammen forholdsvis raskt.

Siden har det vært gjort flere forsøk på å få i stand våpenhviler i enkelte områder av landet, men også disse har fått kort levetid.