Mor Teresa erklært som helgen

Mor Teresa, som viet sitt liv til å hjelpe fattige i India, har dermed fått status som helgen. Kåringen fant sted foran titusener av troende. Indias utenriksminister Sushma Swaraj var også til stede.

Mor Teresa, som fikk Nobels fredspris i 1979 og som døde 5. september 1997, ble i 2003 saliggjort av den nå avdøde pave Johannes Paul. Saliggjøringen krever ett mirakel. For å bli kanonisert til helgen kreves det to mirakler. Den katolske kirke mener å kunne bevise at Mor Teresa utførte to mirakler. Begge handler om helbredelse.