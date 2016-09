Napalm-jenta lettet over Facebooks snuoperasjon

Anne Bayin, talsperson for stiftelsen The Kim Phuc Foundation, skriver i en epost til Aftenposten at Kim er lettet over Facebooks avgjørelse.

Bayin sier hun gir honnør til Aftenposten som fredag brukte hele førstesiden på et åpent brev til gründer Mark Zuckerberg.

- Vi setter pris på redaktørens holdning, skriver hun videre.

Bildet av 9 år gamle Kim Phuc, som skrikende og med smeltet hud flykter naken sammen med andre barn etter et sør-vietnamesisk napalmangrep i landsbyen Trang Bang i Vietnam i 1972, har ikke vært tillatt å dele på Facebook. Grunnen er at Facebook ikke tillater bilder av nakne mennesker.

Fredag kveld snudde Facebook i saken - og tillater nå at bildet publiseres på nettsamfunnet.

Kim Phuc gjennomgår fortsatt laserbehandling etter skadene fra bombene, skriver Dagsavisen. Phuc har siden 1990-tallet bodd i Canada, hvor hun har startet flere stiftelser som hjelper barn som er blitt ofre for krig.

