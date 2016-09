Nasjonalparken trodde landemerket falt sammen av naturlige årsaker. Så dukket videoen opp.

Ikke ulikt Kjeragbolten i Rogaland, har det vært populært å stille seg oppå den tre meter brede steinen for et flott foto – dog ikke med like stor risiko, skriver Aftenposten.

Det var inntil i slutten av August. Da var steinen plutselig rast sammen, skriver Washington Post.

På Facebook la Oregon State Parks ut et bilde av den sammenraste steinen og manet besøkende til forsiktighet. «Hvem vet hva som kollapser neste gang». Opprinnelig trodde man naturlige årsaker lå bak.

Så dukket det opp et filmklipp som fjernet all tvil.

David Kalas var i nærheten av «Duckbill» med en drone da han så opptil åtte personer i ferd med å dytte steinen overende.

Kalas grep telefonen og filmet det hele.

Etterpå konfronterte han gruppen. Svaret deres var at dette var en «hevnaksjon», sier han til The Oregonian. En venn av dem hadde visstnok brukket benet på steinen og dette var en hevn.

Oregon Parks and Recreation Departement vil nå samarbeide med politiet for å få tak i de ansvarlige. Boten for slik vandalisme kan komme opp i 435 dollar (3600 kroner).

Oregon State and Recreation Department

Saken har fått stor opprmerksomhet i USA og i sosiale medier har vandalismen blitt markert med utallige bilder av «Duckbill».

En lignende episode som i Oregon skjedde i Goblin Valley State Park i Utah i 2013.

To speidergutter fikk en heftig reprimande etter at de filmet seg selv og la ut klippet der de velter en steinformasjon som antas å være rundt 170 millioner år gammel, skriver BBC News.