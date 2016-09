«Nazi-bestemor» tiltalt for oppvigleri i Tyskland

87 år gamle Ursula Haverbeck møtte fredag i retten Detmold i Nordrhein-Westfalen. Hun er tiltalt for å ha skrevet et brev til ordføreren i Detmold der hun hevder at det er svært opplagt at Auschwitz ikke var noe annet enn en arbeidsleir.

Enhver person som i offentlighet omfavner, fornekter eller toner ned omfanget av masseutryddelsen av jødene, risikerer opptil fem års fengselsstraff i Tyskland. Haverbeck ble dømt til ti måneder for påstanden i brevet, og det er denne dommen hun nå anker.

87-åringen er en beryktet høyreekstremist som har møtt i retten flere ganger. Hun er i flere tyske rettssaler blitt dømt, og på rullebladet har hun blant annet en betinget dom for oppvigleri og to bøter. I fjor måtte hun møte i retten etter at hun på fjernsyn hadde sagt at «holocaust er den største og lengstlevende løgnen i historien».

Om lag 1 million jøder og 100.000 andre mennesker ble drept i Auschwitz-Birkenau i det okkuperte Polen under andre verdenskrig. Til sammen 6 millioner jøder ble drept av nazistene under krigen. (©NTB)