Netanyahu får kritikk etter påstand om etnisk rensing

- Det er et uttrykk for dette: Det kalles etnisk rensing, sier Netanyahu i en video som er lagt ut på Facebook-siden hans.

- Det er opprørende, legger den israelske statsministeren til.

Obama-kritikk

Videoen vekker sterke reaksjoner, og en talskvinne for amerikansk UD kaller Netanyahus språkbruk «upassende».

- Vi er selvsagt sterkt uenige i at de som er motstandere av bosetningene og som mener at bosetningene er et hinder for fred, karakteriseres som tilhengere av etnisk rensing av jøder fra Vestbredden, sier Elizabeth Trudeau.

- Bruk av slik terminologi er upassende og lite hjelpsom, sier hun.

Trump-støtte

En talsmann for republikanernes presidentkandidat Donald Trump er av en helt annen oppfatning og sier til den israelske avisen Haaretz at Obama-administrasjonen «bør skamme seg over sin misforståtte reaksjon» på Netanyahus uttalelse.

- Palestinerne ønsker at Israel skal absorbere utallige flyktninger, mennesker som aldri har levd i Israel og med forfedre som aldri ble tvunget til å forlate Israel, men sin egen såkalte stat krever de skal være - som nazistene sa - «judenrein» (fri for jøder), sier David Friedman.

- Dette er ingenting annet enn en rasistisk og antisemittisk holdning, sier han.

Ulovlige bosetninger

Et samlet verdenssamfunn er enige om at bosetningene Israel har opprettet i områdene de okkuperte i 1967, er ulovlige og i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen. Den slår fast at «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

Israelske myndigheter deler ikke dette synet og utvider stadig de nærmere 237 bosetningene og utpostene som nå huser over 700.000 israelere.

Palestinerne krever full byggestans før de setter seg til forhandlingsbordet igjen.