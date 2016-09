Nord-Korea provoserer med ny atomprøvesprengning

Sør-Koreas president Park Geun-hye slår fast at rystelsene skyldes en atomprøvesprengning og fordømmer handlingene på det sterkeste.

- Med atomprøvesprengningen vil Kim Jong-uns regime kun oppnå flere sanksjoner og isolasjon, og en slik provokasjon vil bare føre landet lenger ned langs veien mot selvødeleggelse, sier hun.

- Kraftigste så langt

Skjelvet med en styrke på 5,3 ble fredag registrert i nærheten av Nord-Koreas atomtestanlegg i Pyunggye-ri, hvor også tidligere atomprøvesprengninger er blitt gjennomført.

- Vi tror at Nord har gjennomført en atomprøvesprengning i dag. Eksplosjonen er trolig på 10 kilotonn - den kraftigste Nord-Korea har gjennomført så langt, sa en kilde i det sørkoreanske forsvarsdepartementet til nyhetsbyrået Yonhap kort tid senere.

Sprengningen kommer på dagen for feiringen av 68-årsdagen for den nordkoreanske nasjonen.

- Får konsekvenser

Japanske myndigheter har sendt ut fly for å teste luften i området for radioaktivitet. På en hasteinnkalt pressekonferanse fredag sa talsmann for den japanske regjeringen Yoshide Suga at myndighetene handler raskt for å samle informasjon.

Utenriksminister Fumio Kishida lover at det vil få konsekvenser dersom det viser seg å være en sprengning.

- Japan vil levere en sterk protest mot Nord-Korea og umiddelbart respondere i FNs sikkerhetsråd, sier han.

Forsvaret i Sør-Korea opplyser at de analyserer årsaken til rystelsene.

Spenningen øker

De siste ukene har spenningene i regionen økt kraftig etter at Nord-Korea har gjennomført en rekke rakettester.

Landet har tidligere gjennomført atomprøvesprengninger i 2006, 2009 og 2013. I januar i år kunngjorde landet at de hadde testet en hydrogenbombe på samme sted hvor det nå er registrert et skjelv.

Hydrogenbomber er kraftigere enn atombomber, men eksperter festet ikke lit til påstandene fra Nord-Korea og mente at det sannsynligvis bare var en vanlig atombombe.

Fordømt av FN

Senest mandag sendte Nord-Korea opp tre nye ballistiske raketter, og landets leder ba i etterkant militæret om å fortsette å bygge opp landets atomvåpenkraft.

- Han understreket nødvendigheten av å fortsette å gjøre mirakuløse bragder i å støtte opp om atomvåpenkraften i dette historiske året, rapporterte det statlige nyhetsbyrået KCNA tirsdag.

I slutten av august fordømte et samlet FNs sikkerhetsråd Nord-Koreas siste oppskytninger av raketter. Fra før er Kim Jong-uns regime ilagt tøffe FN-sanksjoner, og Sikkerhetsrådet har truet med å skjerpe disse ytterligere.

Landet har trolig ennå ikke atomsprengladninger små nok til å kunne bæres av rakettene. (©NTB)