Det amerikanske forsvaret skriver i en uttalelse at de stoppet et angrep mot ekstremistgruppa IS da de ble fortalt av Russland at angrepet muligens hadde truffet syriske regjeringsstyrker.

- Koalisjonsstyrker ville ikke med viten og vilje angrepet syriske regjeringsstyrker, står det i pressemeldingen fra den amerikanske kommandosentralen, som styrer USA militære innsats i blant annet Syria og Irak.

