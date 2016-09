Putin og Erdogan vil gjenopprette forholdet

De to presidentene møtte hverandre i Hangzhou i Kina lørdag der de er for å delta på G20-toppmøtet som starter søndag.

- Det gjenstår mye arbeid før forholdet kan bli fullstendig gjenopprettet på alle områder. Men Tyrkia går igjennom en vanskelig periode med bekjempelse av terrorisme. Og jeg er sikker på at vi kan få til framskritt i samarbeidet mellom våre to land, sa Putin etter møtet.

Erdogan på sin side trakk fram energiindustrien som et mulig samarbeidsområde og nevnte blant annet gassrørledningen som det er planer om å bygge, som skal gå under Svartehavet fra Russland til Tyrkia.

Forholdet mellom Ankara og Moskva har vært anstrengt siden tyrkiske styrker skjøt ned et russisk jagerfly som befant seg i tyrkisk luftrom ved grensen til Syria. Episoden førte til at Russland innførte sanksjoner mot Tyrkia.

Det første skrittet for å normalisere forbindelsene mellom Ankara og Moskva skjedde i juni da Erdogan sendte et brev til Putin der han beklaget at jagerflyet ble skutt ned. (©NTB)