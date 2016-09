Putins parti vant valget i Russland

Det forente Russland partiet har støtte fra 54,3 prosent av velgerne, opplyste den russiske valgkommisjonen da drøyt 90 prosent av stemmene var talt opp.

Partiet ser dermed ut til å ha vunnet 338 av de 450 setene i Statsdumaen, der de i dag har 238 representanter.

Ikke overraskende

Resultatet kan ikke kalles overraskende. Alt da de første valgdagsmålingene kom etter at valglokalene hadde stengt, lå Putins parti an til å få over 50 prosent av stemmene.

Opptellingen av stemmene viser også at Kommunistpartiet og det ultranasjonalistiske partiet Liberaldemokratene ble andre og tredje største parti med henholdsvis 13,5 og 13,2 prosent av stemmene.

Begge disse partiene er støttepartier til Det forente Russland.

Lav deltakelse

Et rettferdig Russland, som også som oftest slutter opp om Putins politikk, ser ut til å ha fått 6,2 prosent av stemmene.

Ingen av de øvrige partiene kom over sperregrensen, selv om den ble senket fra 7 til 5 prosent i forkant av årets valg.

Valgdeltakelsen søndag var på 47,8 prosent, langt lavere enn i 2011 da 60 prosent av velgerne avga stemme. (NTB)