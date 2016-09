Slik var de første meldingene om terrorangrepet

Klokken er elleve minutter før ni om morgenen i New York, tirsdag 11. september 2001.

CNN er i midt i en reklame da stemmen til Carolin Lin bryter inn.

Lin skal bli det første nyhetsankeret til å fortelle verden hva som nettopp har skjedd på Manhattan.

På skjermen vises et bilde av de to tvillingtårnene i World Trade Center. Tykk røyk velter ut fra det ene tårnet.

Chao Soi Cheong/AP/NTB Scanpix

Røyken fyller den klare himmelen

«Ja, dette er nettopp kommet inn. Du ser på et tydelig svært opprørende livebilde der. Det er World Trade Center, og vi har ubekreftede rapporter denne morgenen om at et fly har krasjet inn i ett av tårnene i World Trade Center», sier Lin.

Røyken fyller den klare himmelen over skyskraperne. CNN-ankeret aner fremdeles ikke hva som har skjedd.

«CNN-senteret er akkurat nå i ferd med å begynne å jobbe med denne saken, vi ringer åpenbart våre kilder og forsøker å finne ut nøyaktig hva som har skjedd, men tydeligvis har noe relativt knusende skjedd denne morgenen der på sørenden av øyen Manhattan.»

Kort tid senere suser fly nummer to inn i det andre tårnet, mens et tredje fly krasjer i det amerikanske forsvarsdepartementets hovedkvarter Pentagon i Virginia. Et fjerde fly styrter mot en åker i Pennsylvania.

Faksimile

Angrepet sett fra 43 ulike vinkler

I dag er det femten år siden det største terrorangrepet på amerikansk jord noensinne.

Noe av det spesielle med angrepet var den massive live-dekningen av terroren:

Store deler av angrepet utspilte seg foran påslåtte TV-kameraer. I tillegg ble angrepene filmet av et høyt antall privatpersoner.

En video publisert på YouTube illustrerer omfanget av dokumentasjonen: Videoen er satt sammen av en rekke ulike opptak, og viser flyangrep nummer to sett fra hele 43 vinkler.

Første melding fra NTB klokken 14.58

VG Nett rapporterer om et «uforståelig» flykrasj 11. september 2001, og lover å følge saken.Den første meldingen fra NTB ble sendt ut klokken 14:58, og besto av to setninger:

«Et fly har styrtet i skyskraperen World Trade Center i New York. Flyet er inne i bygningen.»

Den neste meldingen kom tolv minutter senere, og brakte nyheten om det neste flyangrepet: «To fly fløy tirsdag inn i World Trade Center i New York med få minutters mellomrom. Begge flyene eksploderte.»

Palestinsk gruppe tok på seg skylden

Kort tid senere ble en amerikansk tjenestemann sitert på at flykrasjene trolig var terrorangrep, og det gikk ikke lang tid før en liten palestinsk gruppe tok på seg ansvaret.

Skjermdump

«Det er den radikale gruppen Demokratisk front for frigjøringen av Palestina DFLP som har tatt på seg skylden for at to fly styrtet inn i bygningens to tårn med 18 minutters mellomrom. Gruppen har meddelt dette via en telefonoppringning til en TV-kanal i Dubai», rapporterte NTB.

"USA vil jakte og straffe de ansvarlige"

Men allerede samme dag ble hovedmistanken rettet mot den islamistiske terrorgruppen Al-Qaida.

Daværende president George W. Bush gjorde det klart at USA ville ta hevn:

«La det ikke være noen tvil», erklærte han allerede tre timer etter at de første nyhetene om angrepet ble sluppet. «USA vil jakte og straffe de ansvarlige for disse feige angrepene.»

Meldte om 10.000 drepte

Snart begynte dødsbudskapet å tikke inn:

«Minst seks drept i World Trade Center», var tittelen på en NTB-melding sendt ut klokken 15:31.

Antallet drepte steg raskt og dramatisk.

Skjermdump

«Det jobber 40.000 mennesker i 110 etasjer høye World Trade Center, mens 80.000 mennesker er innom hver dag. Det fryktes at dødstallene kommer til å bli enorme», skrev Dagbladet i en nettartikkel som kom tidlig etter angrepene.

Artikkelen slår tidlig fast et faretruende budskap: «Det er uvisst om den massive angrepsbølgen er over.»

Dagen etter meldte VG på sin forside at minst 10.000 mennesker var drept.

2973 mennesker drept

Siden ble tallet nedjustert. Ifølge de første beregningene var 6700 mennesker savnet.

Faksimile

Utfordringen var å bekrefte hvor mange av de savnede som var drept i angrepene. Enkelte navn var oppført flere ganger, mens andre viste seg å være falske meldinger i forsøk på forsikringssvindel.

Det skulle gå mer enn to år før det endelige tallet ble fastslått:

Først i januar 2004 erklærte myndighetene at 2973 mennesker var drept.

Kun 1538 av disse var mulige å identifisere, mens uidentifiserte levninger ble tatt vare på i håp om at fremtidig teknologi en dag ville gjøre det mulig å finne ut hvem de var.

Artikkelen ble først publisert i Aftenposten.