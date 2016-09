Svensk påtalemyndighet venter på Assange-avhør

Det var forventninger om nye opplysninger da påtaleleder Marianne Ny gikk til det uvanlige skritt å kalle inn til pressekonferanse om etterforskningen mot Assange i Stockholm onsdag ettermiddag.

Ny og hennes kollega Ingrid Isberg opplyste imidlertid tidlig at de ikke hadde nyheter å formidle, men oppsummerte sakens tilstand slik:

- Vi venter fortsatt på beskjed fra Ecuadors ambassade i London om når et avhør kan holdes der, og Svea lagmannsrett har meddelt at retten fredag vil komme med en beslutning om Assange fortsatt skal være varetektsfengslet eller ikke, sa Ny.

London-avhør

Selv om de ikke hadde nyheter å formidle, fortalte Ny og Isgren om opplegget for hvordan de skal avhøre den voldtektssiktede australieren.

Det er Ecuador som styrer showet, noe som har vært en frustrerende prosess for den svenske påtalemyndigheten, som har forsøkt å avhøre Assange siden 2010 ifølge Ny.

Nylig fikk Sverige tilsendt et kort dokument fra Ecuador der de bekrefter at Sverige får lov til å være til stede under et avhør av Assange i London.

De får imidlertid ikke gjøre avhøret selv, og de får heller ikke vite datoen for når det skal gjennomføres. Isteden har de blitt bedt om å sende inn en spørsmålsliste, slik at en ecuadoriansk avhører kan gjennomføre avhøret på deres vegne.

- Det vi har gjort nå, er å benytte oss av det eneste tilgjengelige alternativet som har oppstått, sier Ny.

Snudde

Av frykt for å bli utlevert til USA, der han er ettersøkt for å ha publisert 500.000 hemmelige dokumenter, har WikiLeaks-grunnleggeren siden 2012 søkt tilflukt i den ecuadorianske ambassaden i London.

Han har sagt seg villig til å bli avhørt der, men svenske myndigheter har krevd ham utlevert til Sverige.

I august snudde de, og i valget mellom å gjennomføre et svensk telefonintervju eller et intervju ansikt til ansikt via en ecuadorianer i London, valgte de det siste.

Intervju

SVT har gjort et intervju med Assange som sendes onsdag kveld. I programmet stiller han seg tvilende til om påtaleleder Marianne Ny vil komme med en dato for avhøret.

- Kommer hun til å gjøre det denne gangen, det vet jeg ikke ... Men basert på erfaringen fra de siste seks årene er jeg ekstremt skeptisk, sier Assange. I programmet Uppdrag granskning nekter han for anklagene om voldtekt, men vil ikke svare på spørsmål om sin rolle i hendelsen.

- Du ber meg gå inn i detaljer i saken. Det rette stedet å gjøre det er i en formell uttalelse til den svenske påtalelederen. Det har hun unngått i seks år. Jeg synes ikke det rette steder er svensk TV, sier WikiLeaks-grunnleggeren.

Kan bli utlevert

Ifølge SVT arbeider USA fortsatt for å kunne stille Assange for retten, og det er muligheter for at Sverige skulle kunne utlevere ham.

I programmet hevdes det at dersom mistanken ikke gjelder spionasje, som regnes som en politisk forbrytelse, skulle Sverige kunne gå med på en utleveringsbegjæring fra amerikanske myndigheter. (©NTB) (©NTB)