Trump: - Putin er en mye bedre leder enn Obama

Republikanernes presidentkandidat Donald Trump kom med skarp kritikk av landets forsvar, truet med å sparke generaler og lovpriste Putin under et TV-sendt sikkerhetspolitisk forum.

Selv om det er nesten tre uker til deres første offisielle presidentdebatt, deltok både Hillary Clinton og Donald Trump på en debatt under NBCs såkalte commander-in-chief-forum på hangarskipet USS Intrepid i New York. De to kandidatene sto ikke på scenen samtidig, men presentere sine syn hver for seg under utspørringer fra TV-vert Matt Lauer og spørsmål fra krigsveteraner i salen.

Forumet blir sett på som en oppvarming til presidentkandidat-debatten 26. september, og ifølge Reuters er det sjelden at presidentkandidatene opptrer for det samme publikum uten å være i debatt med hverandre.