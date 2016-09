Trump fikk smekk av pastor

En pastor så seg nødt til å avbryte Donald Trump da han blandet inn politikk under et møte i en kirke i Flint i Michigan. Hun hoppet opp på podiet og ba presidentkandidaten holde seg til saken.

Trump var midt i en tirade mot rivalen Hillary Clinton da pastor Faith Green Timmons grep inn.

- Herr Trump. Jeg inviterte deg hit for at du skulle takke oss for det vi har gjort i Flint, ikke for å holde en politisk tale, sa hun.