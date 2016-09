Trump og Clinton markerer 11. september-angrepene

Begge presidentkandidatene har varslet at de vil sette valgkampen på pause 11. september, og at de ikke skal sende sine politiske TV-reklamer.

Det har tidligere vært uklart hvordan Trump og Clinton skulle markere dagen, men nå tyder mye på at begge kommer til å være til stede under den offisielle årlige minnemarkeringen ved Ground Zero søndag morgen.

- Deltar

En kilde som skal ha vært tett på avgjørelsen sier til nyhetsbyrået AP at Trump kommer til å delta, men at han ikke kan si mer før nyheten blir offentliggjort.

Tidligere har Clintons valgkampapparat bekreftet at den tidligere utenriksministeren kommer til å være til stede ved Ground Zero. Clinton var senator for New York da angrepene skjedde i 2001.

Det er ikke kjent om det ligger an til at de to politiske rivalene vil støte på hverandre.

De siste dagene har spenningen mellom dem vært spesielt høy, etter at Hillary Clinton stemplet halvparten av Donald Trumps tilhengere som rasister, sexister, homofober, fremmedfiendtlige eller islamofober.

Uttalelsene skapte kraftige reaksjoner, og lørdag gikk Clinton ut og beklaget.

- Mange av dem er hardtarbeidende amerikanere som rett og slett ikke føler at det politiske systemet er på deres side, påpekte hun i en uttalelse.

Maner til samhold

USAs president Barack Obama har i forkant av 15-årsdagen for angrepene manet amerikanere til samhold.

- I møte med terror betyr det noe hvordan vi reagerer. Vi kan ikke gi etter for dem som ønsker å splitte oss. Vi kan ikke reagere på en måte som bryter ned strukturen i samfunnet vårt, sa Obama i en radiotale. Uttalelsene blir tolket som et dårlig skjult stikk til Donald Trump, som er blitt beskyldt for å spre hatefull retorikk mot muslimer.

Verken Clinton eller Trump planlegger å holde taler under minnemarkeringen i New York. Ground Zero er tomten der World Trade Center en gang sto. (©NTB)