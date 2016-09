Tyrkia hevder å ha drept 20 IS-medlemmer i Syria

- Angrepene var rettet mot tre bygninger, et kjøretøy og en motorsykkel i området rundt den syriske byen Tel el-Hawa, opplyser militærkildene til CNN Türk.

Tyrkia innledet for to og en halv uke siden en militær operasjon i Syria med mål om å nedkjempe IS i områder som ligger like ved den tyrkiske grensen. Samtidig er målet å tvinge kurdiske militser tilbake til et område øst for elven Eufrat.

Operasjonen er omstridt, og blant andre USA frykter at konflikter mellom Tyrkia og kurdiske militser i Syria kan undergrave den overordnede strategien i Syria. USA ønsker at kampen kun skal konsentreres om å nedkjempe IS.