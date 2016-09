USA og Russland håper på gjennombrudd i Syria

- Avtalen gir håp siden Russland og USA begge er direkte involvert med partene på bakken, sier president Sven Mollekleiv i Norges Røde Kors til NTB.

Han understreker at mye fortsatt er usikkert, og at det gjenstår å se om avtalen fungerer i praksis. Men gjør den det, kan den få stor betydning for sivilbefolkningen i Syria.

I henhold til avtalen skal en våpenhvile tre i kraft ved solnedgang mandag. Samtidig skal nødhjelp sendes inn til sivile i krigsherjede områder.

Fakta: USA og Russlands nye Syria-plan USA og Russland ble natt til lørdag enige om en plan de håper vil bidra til å løse konflikten i Syria. Sentralt i planen er en våpenhvile som skal tre i kraft ved solnedgang mandag 12. september, den første dagen i den muslimske høytiden Id al-Adha. Dersom våpenhvilen overholdes i løpet av den første uka, skal USA og Russland inngå et samarbeid om angrep mot ekstremistgruppa IS og Jabhat Fateh al-Sham, som tidligere het Nusrafronten. De to landene skal også utveksle etterretningsinformasjon. Det skal opprettes uhindret og vedvarende humanitær adgang til de beleirede områdene i Syria, herunder storbyen Aleppo. De stridende parter skal trekke seg tilbake fra en strategisk viktige vei i Aleppo, slik at det kan opprettes en demilitarisert sone. Opposisjonen og regjeringsstyrkene skal begge sørge for sikker og uhindret adgang til Aleppo via den sørlige delen av byen. Den syriske regjeringen skal slutte å utføre luftangrep i avtalte områder under påskudd av å jage ekstremistkrigere. Kerry mener dette punktet er «avtalens fundament». Den syriske opposisjonen har signalisert at de kommer til å respektere våpenhvilen dersom regimet til president Bashar al-Assad gjør det samme. Assad har ifølge Russland sagt at han vil følge avtalen. Avtalen er den siste i rekken av forsøk på å få slutt på kamphandlingene i Syria. Kilder: AFP, AP, Ritzau.

Hvis dette fungerer i én uke, skal USA og Russland begynne et militært samarbeid og i fellesskap bekjempe IS og opprørsgruppa Jabhat Fateh al-Sham - som tidligere kalte seg Nusrafronten og var tilknyttet al-Qaida.

- Livsviktig

- Klarer de å få alle parter til å stanse kamphandlingene, gir det oss mulighet til å få inn mer mat og medisiner, og til å reparere vannsystemer. Det vil være helt livsviktig for dem som i dag lever i beleirede områder, sier Mollekleiv.

Også utenriksminister Børge Brende (H) gleder seg over avalen som USA og Russland har inngått. Samtidig understreker han hvor viktig det er at den overholdes.

- Dersom avtalen gjennomføres, vil det være et svært viktig steg på vei mot snarlig gjenopptakelse av de politiske forhandlingene og en mulig løsning av konflikten, sier Brende i en uttalelse.

Han er glad for at FNs sjefforhandler Staffan de Mistura nå skal legge til rette for nye politiske forhandlinger i håp om å få slutt på konflikten.

- Starten på et nytt forhold

Utenriksministrene John Kerry og Sergej Lavrov fikk avtalen i havn etter langvarige forhandlinger som til slutt førte fram i Genève natt til lørdag.

- I dag kunngjør USA og Russland en plan som vi håper vil redusere volden, begrense lidelsene og gjenoppta bevegelsene mot en framforhandlet fred og en politisk overgang i Syria, sa Kerry.

Lavrov framhevet det planlagte militære samarbeidet mellom de to stormaktene og spådde at avtalen blir begynnelsen på et nytt forhold mellom dem.

Mens russiske luftstyrker i Syria støtter landets regjering, støtter USA flere opprørsgrupper som kjemper mot regjeringen. Nå skal russerne og amerikanerne forsøke å få sine respektive allierte til å legge ned våpnene.

Ifølge Russland er den syriske regjeringen rede til å rette seg etter avtalen. Lørdag sa opprørsalliansen HNC at den støtter avtalen - forutsatt at den overholdes.

Skeptisk opposisjon

Også regjeringen i Tyrkia er positiv til den russisk-amerikanske initiativet. Tyrkia har sendt stridsvogner, soldater og tyrkisk-støttede opprørere inn i Nord-Syria for å bekjempe ekstremistgruppa IS og kurdiske opprørere der.

Den internasjonalt anerkjent syriske opposisjonsalliansen SNC er mer skeptisk og stoler ikke på at Syrias regjering og Russland kommer til å rette seg etter avtalen.

I henhold til avtalen må USA nå overtale amerikanskstøttede opprørere til å slutte å samarbeide med de ytterliggående islamistene i Jabhat Fateh al-Sham. Til gjengjeld skal den syriske regjeringen slutte å bombe opprørere i avtalte områder.

Også i februar i år klarte USA og Russland å bli enige om en avtale om våpenhvile. Den brøt i imidlertid sammen forholdsvis raskt.

Siden har det vært gjort flere forsøk på å få i stand våpenhviler i enkelte områder av landet, men også disse har fått kort levetid.