USA undersøker situasjonen i Nord-Korea

- Vi er klar over den seismiske aktiviteten på den koreanske halvøya, i nærheten av et nordkoreansk atomtestområde, sier talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd, Ned Price.

- Vi overvåker og fortsetter å undersøke situasjonen i tett samarbeid med våre partnere i regionen, sier han.

Senest torsdag uttrykte USAs president Barack Obama bekymring over Nord-Koreas atomaktivitet.

- Vi skal forsikre oss om at våre forsvarsmekanismer er på plass, slik at USA er beskyttet, og våre allierte er beskyttet, sa Obama.

Nord-Korea har flere ganger truet med at landet i framtiden vil kunne angripe USA og Sør-Korea med atomvåpen. Leder Kim Jong-un hevder samtidig at dette kun vil skje hvis landets suverenitet trues. (©NTB)