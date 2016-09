Wisconsin anker opphevelse av Dassey-dom

Dommeren i en føderal domstol i Milwaukee fastslo i august at den gang 16 år gamle Dassey hadde blitt lurt av etterforskerne til å tilstå. Han innrømmet i avhør at han hjalp onkelen, Netflix-seriens hovedperson Steven Avery, med å voldta og drepe Teresa Halbach i 2005.

Den føderale domstolen opphevet drapsdommen mot Dassey og beordret samtidig at han løslates innen 90 dager med mindre saken ankes.

Fredag ble det klart at den øverste juridiske rådgiveren i Wisconsin, republikaneren Brad Schimel, anker avgjørelsen. Dermed forblir 26-åringen i fengsel inntil videre.

Schimels anke inneholder ingen formelle argumenter for hvorfor drapsdommen mot Dassey skal opprettholdes. Men delstatsadvokaten påpeker i en pressemelding at to domstoler har opprettholdt Dasseys tilståelse, og Halbachs familie støtter ankebegjæringen.

Dasseys advokat Steve Drizin sier han er skuffet over beslutningen om å hale ut saken.

- Vi ser fram til å fortsette å forsvare hans rettigheter i domstolene, sier Drizin.

Dokumentarserien «Making a Murderer» ble ekstremt populær da Netflix slapp den på tampen av fjoråret og har skapt en bevegelse som krever at også Avery får en ny rettssak. (©NTB)