- Pilotmangel vil oppstå på nytt for Norwegian

Førde, som leder pilotforeningen i Parat, advarer om at problemene for Norwegian ikke er over selv om selskapet tirsdag greide å dekke opp den akutte pilotmangelen som førte til massive kanselleringer søndag og mandag, skriver Aftenposten.

Tusenvis av passasjerer ble rammet, fordi selskapet ikke greide å skaffe piloter nok til å kunne gjennomføre ruteprogrammet. Dermed ble tusener av passasjerer rammet da årets store ferieutflukt skulle starte. Det samme skjedde i fjor.

Norwegians flygesjef, Tomas Hesthammer, har i etterkant innrømmet at selskapets grunnleggende problem er at det ikke har nok piloter, og at det har vanskelig for å rekruttere nye.

– Slik kan Norwegian løse problemene sine

Det overrasker ikke Førde:

– Når Norwegian nå sier at de har problemer med å rekruttere nye piloter, er det bare en ting å si om det: Det vil bli verre for selskapet. Piloter på jobbjakt vil satse på arbeid der de blir fast ansatt i selskapet, det kan ikke Norwegian tilby. Derfor er jobb i det selskapet for mange piloter uaktuelt i dag og i fremtiden, mener Førde.

Det norske selskapet er i kraftig vekst med bestillinger på flere hundre nye fly inne hos flyfabrikkene. Derfor er selskapets pilotbehov økende fremover.

– Norwegian kan løse problemene sine raskt og det gjør de ved å tilby normale ansettelsesvilkår i eget selskap, sier Førde.

Derfor oppsto pilot-problemene

Han mener problemene oppsto da det norske lavprisselskapet – midt under en pilotstreik i 2015 - tvangsplasserte sine piloter i egne bemanningsselskap. De norske pilotene er eksempelvis ikke ansatt i morselskapet Norwegian Air Shuttle (NAS), men i Pilot Service Norway som leier dem ut til Norwegian. Pilotene har i ettertid gått til rettssak mot selskapet for å få fastslått at uansett organisasjonsform er NAS deres egentlige arbeidsgiver. Pilotene vant i fjor frem med sitt krav i Asker og Bærum tingrett, men selskapet har anket avgjørelsen.

– Alle, piloter inkludert, ønsker sikkerhet for jobben. Det kan svært mange flyselskap i dag tilby, men ikke Norwegian. Der risikerer de å måtte jobbe på kontrakt som ikke garanterer dem fast lønn og heller ikke jobb når kontrakttiden er over. Når det er underskudd på piloter er det derfor et enkelt valg å søke jobb et sted der de får ordnede vilkår, sier Førde.

Må stadig leie inn fremmede flyselskaper

Han viser til at selskaper som konkurrerer med Norwegian om pilotene, tilbyr dem fast ansettelse i eget selskap. Han mener at andre lavprisselskaper også gjør dette, og viser også til det britiske selskapet easyJet, som Norwegian konkurrerer hardt mot. Det britiske selskapet er ute i markedet for å ansette flere hundre piloter. Alle skal ansettes i morselskapet.

Han mener også at det forhold at Norwegians stadig vekk må leie inn fremmede flyselskaper for å dekke opp ruteoppsettet, også er et fenomen som har samme årsak.

– De har rett og slett ikke nok egne piloter for å dekke behovet, mener Førde.

Norwegian: - Markedet er tøft

Bjørn Erik Barman Jenssen, som er administrerende direktør i Norwegian Air Resources, svarer på Førdes angrep gjennom en epost slik:

– Markedet er tøft med mye konkurranse. Vi har rekruttert over 500 piloter i 2016 og kommer til å rekruttere mer enn 600 piloter i år. Vi har allerede rekruttert 400 piloter i år, så disse påstandene stemmer overhodet ikke, skriver han.

Økonomiprofessor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole kjenner flybransjen inngående, og mener at det å bli ansatt i et bemanningsselskap ikke nødvendigvis er et problem for rekruttering.

– De pilotene som tar seg jobb i disse selskapene tilbys oftest fast ansettelse og ellers ordnede forhold, så vidt jeg vet. Det eneste de kan risikere er at skiftende utvikling i markedet kan føre til at de blir flyttet til baser, også til andre land. Det kan selvsagt være et problem for mange, sier Steen.

Han mener selskapet må sørge for stabile driftsforhold fordi det kan oppleve at kundene velger bort Norwegian fordi de i fremtiden ikke vil risikere å få ferien ødelagt på grunn av gjentatte kanselleringer.