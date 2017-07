Smedvig-arving satser på Viking

Vikings mildt sagt elendige start på sesongen har ført til mobilisering blant de mest ressurssterke fra Stavanger. Til Dagens Næringsliv bekrefter daglig leder i TPG, Kjetil Andersen, at selskapet vil gå inn med minimum en halv million kroner.

- Det kan bli mer. Det viktigste for oss nå er å redde Viking fra nedrykk, sier Andersen til DN.

Bak TPG står Petter Smedvig Hagland, sønn av Hjørdis Kluge Smedvig, som er søster til Peter T. Smedvig. Smedvig Hagland er kjøpt ut av Smedvigs familieselskaper, og flyttet nylig til Stavanger. Ifølge Dagens Næringsliv satser han på å bygge opp en eiendomsportefølje i Stavanger-regionen, og nå har Smedvig Hagland altså investert i byens fotballag.

Flere bidrar

Det er også ventet at Skanem-eier og Vikings største aksjonær Ole Rugland vil legge millioner på bordet. Rugland er også styreleder i stiftelsen Viking FK. Westco med far og sønn Trygve og Trond Jacobsen vil trolig også bidra med millioner for å redde klubben.

- Vi er med. Men foreløpig er det ikke bestemt hvor mye vi skyter inn i dette. Nå forsøker vi å få flest mulig med på dette opplegget, sier Trond Jacobsen til DN.