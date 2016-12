DNB-sjef advarer mot usunn vekst i forbrukslån

DNB-sjef Rune Bjerke sier veksten i forbrukslån har vært for høy de siste årene og vil ha strengere regler. Samtidig har DNB 30 prosent av markedet for kredittkort, skriver Dagens Næringsliv.

– Veksttakten er høyere og markedsføringen mer aggressiv enn det som er vanlig i finansbransjen for øvrig. Det er nødvendig at bransjen går sammen for å se på en ny bransjestandard. Det kan være behov for nye retningslinjer, sier Bjerke til avisen.

Rundt 60 prosent av markedet er kredittkort og resten er øvrige forbrukslån, ifølge Finanstilsynet. DNB er størst på kredittkortgjeld i Norge med cirka 30 prosent markedsandel. Bjerke sier DNB nå går gjennom markedsføringen for kredittkort og forbrukslån for å se om den har vært «i overkant tydelig».